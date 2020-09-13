Кировская область получит еще 17 млн рублей на пособия по безработице
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На сегодняшний день размер пособия составляет от 1,5 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. Напомним, ранее правительство РФ уже выделило регионам 109,4 млрд рублей на эти цели.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
пресс-служба правительства.
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