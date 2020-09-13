ЕС оставил Германию наедине с «Северным потоком-2»

Решение по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, а не Евросоюз, который никогда не был в восторге от этого проекта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.