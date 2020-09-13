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Бизнес-новости в Кирове
Бизнес-новости в Кирове

Кировская область получит еще 17 млн рублей на пособия по безработице

На сегодняшний день размер пособия составляет от 1,5 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. Напомним, ранее правительство РФ уже выделило регионам 109,4 млрд рублей на эти цели.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
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LentaChel.ru

Еще 35 миллиардов рублей направлено на выплаты россиянам

LentaChel.ru01:54
RT на русском

Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

RT на русскомвчера в 07:54
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газетавчера в 06:21
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новостивчера в 07:39
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБКвчера в 07:53

ЕС оставил Германию наедине с «Северным потоком-2»

Решение по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, а не Евросоюз, который никогда не был в восторге от этого проекта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вести.Ru07:22
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Эксперты рассказали, как нельзя мыть двигатель автомобиля

Прежде чем мыть моторный отсек, нужно заизолировать «нежные элементы» — генератор, разъемы проводов и датчиков и т. д. Как только очистка будет закончена, требуется снять защитный «колпак» и просушить, а по возможности еще и продуть сжатым воздухом влажные элементы мотора.
Live2409:08

Ученые заявили, что влияние вулканического пепла на климат недооценивается

В новом исследовании, проведенном Университетом Колорадо в Боулдере, доказывается, что вулканический пепел может оказывать большее влияние на климат планеты, чем считалось ранее.
ИА Красная Веснавчера в 07:44