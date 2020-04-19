Экономика
Newsler.ruКировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая
Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.
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Предприниматели, пострадавшие от COVID-19, с 1 мая могут подавать заявления на выплаты
Бизнес-новости в Кирове04:12
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый канал16 апреля в 08:53
Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом
Rambler News Service16 апреля в 06:34
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