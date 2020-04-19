Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Здоровье В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации. 2

Транспорт В Подмосковье ужесточили пропускной режим Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим. 267

Общество В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний. 94

Финансы Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан. 44

Кино Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах С 23 апреля на more.tv, wink и ivi выходит картина «Спутник» (2020).

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 430

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 635

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 133

Общество В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок. 31

Здоровье На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса Еще девять случаев подтвердились в Кореновске, шесть пациентов с коронавирусом выявили в Ейске, 5 – в Сочи, по два случая COVID-19 подтвердились в Туапсе, Щербиновском и Староминском районах. 334

Футбол Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве» Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».