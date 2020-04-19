Экономика

Newsler.ruNewsler.ruКировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.
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Предприниматели, пострадавшие от COVID-19, с 1 мая могут подавать заявления на выплаты

Бизнес-новости в Кирове04:12

Мишустин: кабмин начнет оказывать безвозмездную помощь бизнесу с 18 мая

iReactor03:42

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Service16 апреля в 06:34

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00

Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

Пятый канал16 апреля в 08:53

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

EastRussia16 апреля в 07:25

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Newsler.ru03:26
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45

Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
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Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском 04:19
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Общество

Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса

Как отметил Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете", вторая волна коронавируса может начаться из-за остутствия профилактической вакцины.
RuNews24.ru 02:50
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Общество

В России выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный информационный центр стопкоронавирус.рф.
Lenta.ru 04:10
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Футбол

«Реал» отказывается от покупки Гарри Кейна

Что касается Гарри Кейна, то была информация о том, что «Тоттенхэм» из-за долгов планирует продать его за 200 миллионов фунтов в «Манчестер Юнайтед».
ГЛАС.RU 02:16
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Общество

В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%

У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
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Политика

Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом

Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 03:23
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
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Общество

Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаз» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
Общество

В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом

В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом.
ТАСС 02:53
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Происшествия

Еще двое детей заразились коронавирусом в Новосибирской области

Согласно информации оперштаба на 09:00, воскресенья, 19 апреля на территории Новосибирской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 22 человек.
Kursk.com 03:40
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Общество

Почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили в России за последние сутки

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода.
Магсити74 16 апреля в 04:43
Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета вчера в 16:02
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Футбол

Лунин станет вторым вратарём «Реала»

По информации источника, «Реал» намерен дать шанс украинцу Андрею Лунину – он будет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа.
Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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Общество

В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено еще 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:13
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Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
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Общество

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
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Политика

Узбекистан прислал в Россию партию медицинских масок

Интерфакс вчера в 11:39
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Футбол

Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.
RT на русском 04:05
Общество

Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом

Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
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Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
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