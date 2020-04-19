Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Общество В России выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный информационный центр стопкоронавирус.рф.

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 354

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,2K

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 32

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Футбол «Реал» отказывается от покупки Гарри Кейна Что касается Гарри Кейна, то была информация о том, что «Тоттенхэм» из-за долгов планирует продать его за 200 миллионов фунтов в «Манчестер Юнайтед».

Общество В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 573

Общество В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60% У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. 916

Политика Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин. 3

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,6K

Общество Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаз» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,6K

Происшествия Еще двое детей заразились коронавирусом в Новосибирской области Согласно информации оперштаба на 09:00, воскресенья, 19 апреля на территории Новосибирской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 22 человек. 77

Общество Почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили в России за последние сутки За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода.

Футбол Лунин станет вторым вратарём «Реала» По информации источника, «Реал» намерен дать шанс украинцу Андрею Лунину – он будет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа.

Общество В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявлено еще 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. 10

Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 11

Общество Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik. 1

Футбол Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке» Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 288