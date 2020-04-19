Экономика
Newsler.ruКировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая
Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.
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Предприниматели, пострадавшие от COVID-19, с 1 мая могут подавать заявления на выплаты
Бизнес-новости в Кирове04:12
Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом
Rambler News Service16 апреля в 06:34
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
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Пятый канал16 апреля в 08:53
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RT на русском 04:19
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В России за последние сутки выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный информационный центр стопкоронавирус.рф.
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Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Что касается Гарри Кейна, то была информация о том, что «Тоттенхэм» из-за долгов планирует продать его за 200 миллионов фунтов в «Манчестер Юнайтед».
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В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%
У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
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Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом
Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 03:23
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаз» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
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В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом
В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом.
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Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Еще двое детей заразились коронавирусом в Новосибирской области
Согласно информации оперштаба на 09:00, воскресенья, 19 апреля на территории Новосибирской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 22 человек.
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Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
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По информации источника, «Реал» намерен дать шанс украинцу Андрею Лунину – он будет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
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В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено еще 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
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Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
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Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости
Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
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Узбекистан прислал в Россию партию медицинских масок
Интерфакс вчера в 11:39
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Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке»
Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.
RT на русском 04:05
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Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44