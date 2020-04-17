Экономика
Newsler.ruКировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая
Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.
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Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом
Rambler News Service16 апреля в 06:34
Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат
Время Бухгалтера17 апреля в 09:13
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый канал16 апреля в 08:53
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
В Москве еще 84 пациента вылечились от коронавируса
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что по данным на утро воскресенья, 19 апреля, еще 84 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция выписаны из больницы после выздоровления.
Московский Комсомолец 03:47
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио вчера в 06:37
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва 02:46
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Футбол
Хачериди пытался ударить главного арбитра матча с «Витебском»
Матч ТВ вчера в 16:30
Армия и оружие
Историк рассказал, как нашли останки Гитлера
По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.
РИА Новости вчера в 20:54
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Происшествия
Еще более девяти тысяч петербуржцев сдали анализы на коронавирус
Санкт-Петербург, 19 апреля 2020, 10:39 — REGNUM По данным городского оперативного штаба, в Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус еще 9222 человека.
REGNUM 03:39
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Происшествия
Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин
Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Невские Новости 00:15
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Общество
Россия закупит 1,5 тыс. упаковок пэгаспаргаза для детей с патологией
Москва, 19 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Правительство РФ выделило более 270 млн рублей на обеспечение детей с особо тяжелой патологией лекарственным препаратом пэгаспаргаза.
REGNUM 03:39
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru 17 апреля в 19:48
Авто
Легендарной «копейке» исполнилось 50 лет
Ровно 50 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера ВАЗ сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101.
VN.RU 16 апреля в 23:33