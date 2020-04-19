Экономика
Newsler.ruКировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая
Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.
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Предприниматели, пострадавшие от COVID-19, с 1 мая могут подавать заявления на выплаты
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