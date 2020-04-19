Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Финансы Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. 39

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше "Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время. 123

Общество В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок. 10

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 40

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,9K

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. 3,4K

Футбол Итальянские СМИ сообщили, кого Азмун может заменить в «Наполи» В итальянских СМИ появилась информация, что руководство «Наполи» видит замену польскому форварду Аркадиушу Милику в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 19

Политика Христос Воскресе: Путин поздравил россиян с Пасхой 19 апреля президент России Владимир Путин поздравил россиян с великим христианским праздником, Воскресеньем Господнем - святой Пасхой.

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 109

Единоборства Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 409

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 626

Футбол РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги. 18