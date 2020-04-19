Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой. Потратить деньги можно будет на выплату зарплат, коммунальные платежи и другие обязательные платежи.

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

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