Общество
RT на русскомКировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
«Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — говорится в сообщении. Властями «инициирована тщательная проверка данного инцидента».
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с чего всё началось
Начальник госпиталя Александр Розуван в разговоре с Readovka.ru заявил, что не будет проводить внутреннюю проверку, так как информации об этом инциденте лично у него нет. Просим СУ СК РФ по Кировской области проверить информацию, изложенную в материале.Readovka.ru04:28
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