Происшествия
RT на русскомКировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Финансы
ЦБ думает разрешить отрицательные ставки валютных вкладов
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Рестайлинговый Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня вчера в 12:24
Кино
«Тайна печати дракона» сместила «Оно-2» с позиции лидера кинопроката
Русско-китайская лента Тайна печати дракона возглавила отечественный кинопрокат по результатам минувшего уик-энда.
Vologda-poisk.ru 01:23
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Армия и оружие
ВСУ продолжают минировать территорию в районе Золотого в ЛНР
ВСУ продолжают минировать территорию в районе населенного пункта Золотое и размещать бронетехнику вблизи жилых домов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").
ИА Новороссия 07:15
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:27
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 05:13
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие
В Армении введено условное военное положение
ТК Звезда 08:44
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания вчера в 09:18
Политика
Трамп замораживал военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп отдавал распоряжение о временной задержке около $400 млн, которые планировалось направить на военную помощь Украине, из-за опасений по поводу ненадлежащего использования средств в связи с коррупцией в этой стране, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента.
Коммерсантъ вчера в 23:16
Авто
Volkswagen предъявлены обвинения в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen Герберту Диссу, председателю наблюдательного совета Хансу Дитеру Печу, а также бывшему CEO компании Мартину Винтеркорну.
РЕН ТВ 08:16
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Авто
В России начали собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
Тарантас Ньюс вчера в 05:07
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru нашелся
Пропавший в понедельник в Екатеринбурге журналист Ura.ru Александр Поздеев во вторник нашелся живым и здоровым, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 01:20
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Общество
В сельских школах по всей России открылись цифровые «Точки роста»
В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста".
Российская газета 08:20