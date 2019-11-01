РПЛ

RT на русскомRT на русскомКирьяков сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Карреры

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Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, в чём заключается преимущество «Зенита» над конкурентами в текущем сезоне РПЛ. «Зенит» в нынешнем сезоне силён тем, что вырывает победы даже в очень тяжёлых матчах.
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