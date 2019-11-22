РПЛ

RT на русскомRT на русскомКирьяков сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Карреры

6 фото
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, в чём заключается преимущество «Зенита» над конкурентами в текущем сезоне РПЛ. «Зенит» в нынешнем сезоне силён тем, что вырывает победы даже в очень тяжёлых матчах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кирьяков о финансовых проблемах «Ростова»: нервы у людей в клубе на пределе

RT на русском03:05

Кирьяков высказался о полузащитнике «Спартака» Бакаеве

Газета.Ru03:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика

Принят закон о признании российских граждан иноагентами

Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 06:49
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках фигуристов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на какие премии и бонусы могут рассчитывать спортсмены, выступающие в международных турнирах и ледовых шоу.
Известия 03:29
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Кино

Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Газета.Ru 03:25
Футбол

В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
ProstoProSport 20 ноября в 08:38
Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Интерфакс 02:46
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Наука

Эпоха генетической модификации людей начнется через два года

Эпоха ГМО-детей (генетической модификации) уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Ugpressa.ru 02:10
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Хоккей

Овечкин доставил пиццу американской семье

Хоккеист взял на себя роль доставщика пиццы. Он доставил заказ одной из американских семей.
Pravda.Ru 02:12
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
REGNUM 03:37
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

РИА Новости 02:43
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
Энергетика

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна

В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Вести.Ru 02:01
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Политика

Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 10:27
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр вчера в 10:38
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме

Два пилота американских Военно-воздушных сил (ВВС) погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.
Известия вчера в 15:45
Здоровье

Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке

Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Челябинск Сегодня вчера в 09:32
Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
REGNUM 01:36
Политика

Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 22:06
Общество

Путин вручил ордена деятелям культуры, политики, медицины и спорта

Президент России Владимир Путин 21 ноября вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
REGNUM вчера в 10:42
Футбол

В Турции исчез российский футболист Заур Садаев

Российский футболист Заур Садаев, участвующий в чемпионате Турции, игрок клуба «Анкарагюджю», пропал без вести.
Петербургский дневник вчера в 12:10
ЖКХ

Более 15 тыс. жителей Курска остались без горячей воды

Известия 01:40
Наука

Суп может служить лекарством от малярии

ИнфоСМИ 20 ноября в 02:29
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Вячеславович Кирьяков
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий; тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное