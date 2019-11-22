Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, в чём заключается преимущество «Зенита» над конкурентами в текущем сезоне РПЛ. «Зенит» в нынешнем сезоне силён тем, что вырывает победы даже в очень тяжёлых матчах.

Общество В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Фигурное катание Российская фигуристка установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.

Политика Объявлена дата большой пресс-конференции Путина Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.

Политика В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.

Происшествия Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.

Политика CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

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Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.

Общество ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти "Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.

Спорт Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.