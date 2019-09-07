Для гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева день освобождения главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стал одним из самых счастливых.

Единоборства Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.

Политика Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Политика Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

Происшествия Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.

Политика «Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».

Космос В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.

Теннис Медведев в финале US Open сыграет с Надалем Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Политика США поприветствовали обмен между Россией и Украиной США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.

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Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.