Экономика
Lenta.ruКиселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
Названы самые экономически здоровые регионы России.
Общество
Назван новый способ кражи денег в интернете
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель
По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Политика
Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Экономика
Россиянам дали советы, как заработать при обвале рубля
Ранее на фоне обвала цен на нефть резко вырос курс валюты.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Общество
Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину
Обвиняемый по делу MH17 отрицает свою вину за крушение малайзийского Boeing 777.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Кино
Появился трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Киностудия Warner Bros. показала новый трейлер нового мультфильма по игре Mortal Kombat — «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».
Космос
Столкновение черной дыры и нейтронной звезды может быть невидимо в звездных скоплениях
Согласно новому исследованию, столкновение черной дыры и нейтронной звезды может породить выброс огромного количества энергии, однако при этом не испускать видимый свет.
Кино
В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»
Экономика
Евро – 84, доллар – 75: Россию ждет еще один кошмарный «черный вторник»
С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
Происшествия
Семь часов ожиданий: на алтайской трассе едва не разыгралась трагедия
За помощью люди обратились к районным властям, но после пяти часов ожидания началась паника. К тому же в машинах заканчивалось топливо.
Здоровье
Коронавирус выявил проблемы американского благополучия
Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Здоровье
Немецкий врач предупредил о 4 опасных сигналах кожи
По пятнам на коже можно обнаружить начало серьезного заболевания. Немецкий врач рассказал о четырех сигналах, которые подает людям кожа.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о сокращении числа обстрелов в сирийском Идлибе после заключения Россией и Турцией соответствующих договорённостей.