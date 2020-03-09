Экономика

Lenta.ruLenta.ruКиселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
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Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

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Дмитрий Киселёв об обвале цен на нефть: «Россия может отправить за борт США и их сланец»

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Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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США начали вывод своих войск из Афганистана

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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
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В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»

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Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Россиянам дали советы, как заработать при обвале рубля

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Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину

Обвиняемый по делу MH17 отрицает свою вину за крушение малайзийского Boeing 777.
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С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о сокращении числа обстрелов в сирийском Идлибе после заключения Россией и Турцией соответствующих договорённостей.
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Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
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