Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Политика Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

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