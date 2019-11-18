Общество

Газета.RuГазета.RuКиселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией. Об этом сообщает издание "Известия".
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с чего всё началось

«Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей»

Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.
Известиявчера в 16:01

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Киселев заявил о превосходстве любителей вина над любителями водки

Lenta.ru00:25

Киселев: Россия получила новый шанс стать винной провинцией мира

Газета.Ruвчера в 23:31

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

РИА Новостивчера в 15:53

Законопроект о виноделии запрещает импорт балка

Коммерсантъвчера в 17:36

Киселев рассказал о месте России на винной карте мира

Известиявчера в 19:00

Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России

РБКвчера в 18:50

Дмитрий Киселев: «Инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво»

Пятый каналвчера в 17:30
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Футбол

Роналду пообещал побить мировой рекорд по голам за сборную

Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.
ProstoProSport вчера в 22:45
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста 15 ноября в 06:56
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество

На Сахалине ожидают сильный снегопад

Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:12
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Известия вчера в 17:54
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 16 ноября в 06:38
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Водитель фуры погиб в лобовом столкновении на саратовской трассе

Лобовое столкновение большегрузов произошло в 22.00 на 181 км трассы Сызрань-Саратов.
КТВ-Луч вчера в 23:49
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Авто

В Сети появились рендеры обновленного Porsche Panamera

Небольшие изменения должны коснуться и задних фонарей – светодиодная полоска между фарами сделана более узкой, в стиле модели Macan.
CarsWeek.ru 00:10
Политика

Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле

Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее.
Эхо Москвы 00:45
Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Primpress.ru 16 ноября в 18:01
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»

Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Известия вчера в 20:14
Здоровье

О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах

Жжение и покалывание в стопах может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, предупреждают медики.
Газета Кемерова вчера в 22:32
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Политика

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.
Политическая Экспертиза 16 ноября в 22:47
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия 16 ноября в 20:45
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm 15 ноября в 00:51
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: начнется неделя с холодной погоды, затем температура чуть повысится, а затем снова будет холодно.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 16 ноября в 14:30
Политика

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Ведомости вчера в 15:26
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