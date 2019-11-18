Общество
Газета.RuКиселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией. Об этом сообщает издание "Известия".
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с чего всё началось
Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.Известиявчера в 16:01
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Дмитрий Киселев: «Инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво»
Пятый каналвчера в 17:30
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