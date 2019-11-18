Общество
РИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось
Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.Известия16:01
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Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление на «Гран-при Бразилии».
Спорт-Экспресс 18:38
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
РЕН ТВ вчера в 19:06
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Ротару вернется в Россию на заработки
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39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Спорт
Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября
18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Уралинформбюро 05:58
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Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Российская газета 17:24
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Nofear покинул Winstrike на странице регистрации DPC
Cyber.sports.ru 12:12
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Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
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Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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Life.ru вчера в 09:40
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АвтоВАЗ экономит на системе проверки качества
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Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP единогласно отверг предложение корпорации Xerox о слиянии.
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Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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