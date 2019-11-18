Общество

РИА НовостиРИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось

«Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей»

Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.
Известия16:01

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Киселев назвал революционным закон о виноделии в России

URA.Ru17:37

Законопроект о виноделии запрещает импорт балка

Коммерсантъ17:36

Дмитрий Киселев: «Инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво»

Пятый канал17:30

Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России

Известия17:30

Киселев рассказал про революционный законопроект о виноделии в России

Московский Комсомолец16:24

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

РИА Новости15:53

Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Газета.Ru16:48
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Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
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