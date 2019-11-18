Общество
РИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось
Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.Известия16:01
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Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно
Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
Происшествия
Сахалинцу вернули 25 тысяч рублей, забытые в банкомате
Жительница Южно-Сахалинска вернула 25 тысяч рублей мужчине, забывшему деньги в банкомате в одном из торговых центров города.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Танк Т-80У является основной боевой машиной семейства Т-80. Танки этого типа находятся на вооружении с 1985 года.
Наука
В Японии обнаружены останки одной из первых в мире птиц
Японские ученые сообщили о завершении идентификации окаменелых останков древней птицы, которые были найдены еще в 2013 году.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел из-за неисправности
Вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон лайнер, на борту которого находилась Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь США), вернулся обратно из-за неисправности.
Общество
В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением
В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды.
Гаджеты
Vivo в России начала продажи доступного смартфона Vivo Y19
Китайская компания Vivo в России начала продажи смартфона, который для нашего рынка был представлен 7 ноября.
Футбол
«Урал» стал победителем турнира на Кипре
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Здоровье
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Происшествия
В Липецкой области при пожаре погибли две женщины
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Автоспорт
Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1".
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Здоровье
Пища богов - хурма:. Что это за фрукт, как выбрать его и как съесть?
Расим Ахмед Наджафов привёз саженец из Баку, после непростой зимовки деревце всё-таки прижилось, и теперь вся семья с удовольствием ест сладкие и полезные фрукты.
Политика
США поддержали «мирные протесты» в Иране
В пятницу в Иране вступило в силу распоряжение правительства по повышению цен на бензин в два раза: теперь литр топлива стоит 12 рублей 70 копеек.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Космос
Игры с небом: зачем люди хотят вызвать искусственный метеоритный дождь
Армия и оружие
Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей
Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».