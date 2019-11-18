Общество

РИА НовостиРИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось

«Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей»

Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.
Известия16:01

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Законопроект о виноделии запрещает импорт балка

Коммерсантъ17:36

Киселев сообщил, сколько будет стоить качественное вино в России

Газета.Ru20:01

Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России

РБК18:50

Дмитрий Киселев назвал законопроект о виноделии «настоящей революцией»

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Киселев рассказал о месте России на винной карте мира

Известия19:00

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

РИА Новости15:53

Дмитрий Киселев: «Инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво»

Пятый канал17:30
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