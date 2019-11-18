Общество

РИА НовостиРИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось

«Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей»

Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.
Известия16:01

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Дмитрий Киселев назвал законопроект о виноделии «настоящей революцией»

Комсомольская правда21:06

Киселев сообщил, сколько будет стоить качественное вино в России

Газета.Ru20:01

Дмитрий Киселев: «Инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво»

Пятый канал17:30

Законопроект о виноделии запрещает импорт балка

Коммерсантъ17:36

Киселев рассказал о месте России на винной карте мира

Известия19:00

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

РИА Новости15:53

Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России

РБК18:50
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Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту

FightTime.ru 00:27
Здоровье

В Рубцовске закрывают противотуберкулезный диспансер

В Рубцовске прекращается госпитализация пациентов в легочно-терапевтическое отделение КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер, г. Рубцовск".
Алтайская правда 01:25
Общество

Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией

По данным "Левада-центра", в настоящее время с симпатией к президенту РФ относятся 24% опрошенных против 32% в 2017 году.
Накануне.Ru 21:26
Политика

Российское вино предложено размещать на лучших местах в магазинах

В настоящее время реклама алкоголя в стране запрещена, но российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также на радио и телевидении в ночное время, сообщают "Ведомости".
Накануне.Ru 21:07
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru 15:00
Экономика

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru 05:46
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Армия и оружие

Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM 18:43
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru 17:35
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Автоспорт

Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

Motorsport.com Россия 15:11
Армия и оружие

Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У

В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Комсомольская правда вчера в 04:23
Общество

СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака

Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 20:25
Политика

Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
Известия 16:50
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 18:50
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru 17:55
Общество

Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Коммерсантъ 21:36
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости 10:28
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru 17:00
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо — это вторая по мощности ГЭС в стране.
Коммерсантъ 22:07
Общество

«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
РБК 15:29
Политика

WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
ТАСС 21:23
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Футбол

Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
Газета.Ru 19:57
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Похудевшая Наталья Еприкян стала похожа на подростка

Актуальные Новости 06:53
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль вчера в 03:02
Гаджеты

В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia

В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Актуальные Новости 17:11
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