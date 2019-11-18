Общество
РИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось
Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.Известия16:01
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Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Политика
Моралес не исключил гражданской войны в Боливии
В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.
Авто
Автодилеры ожидают роста цен из-за индексации утильсбора
Как заявил директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, на машины массового ценового сегмента цены вырастут в среднем на 40 – 60 тыс. рублей; на премиум – от 200 до 300 тысяч.
Общество
В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Политика
Белый дом поддержал протесты в Иране
Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов.
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Армия и оружие
Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела
Транспорт
Во Владивостоке из-за снегопада перекрыли трассу Седанка — Патрокл
Во Владивостоке из-за непогоды перекрыли объездную трассу Седанка — Патрокл.
Общество
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита
В российском МИД заявили, что договоренности о передаче Украине задержанных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском формате» не было.
Технологии
В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего
Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
Политика
В Китае рассказали о слабых местах России
Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество
В Приамурье обещают сильные снегопады
Как сообщили в амурском Гидрометцентре, в понедельник, 18 ноября, активный южный циклон принесёт сильные снегопады в южные, центральные и местами в северные районы Амурской области.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Общество
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Армия и оружие
Сирийская армия проводит антитеррористические учения в провинции Идлиб
Футбол
Роналду забил 99-й мяч за сборную Португалии
Сборная Португалии обыграла со счетом 2:0 команду Люксембурга и вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2020.
Авто
Назвали рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.