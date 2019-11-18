Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.

с чего всё началось

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

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