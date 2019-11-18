Общество

РИА НовостиРИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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с чего всё началось

«Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей»

Винный рынок ждут радикальные изменения. Законопроект, который Госдума рассмотрит 19 ноября в первом чтении, запрещает импорт балка — как правило, дешевого и некачественного виноматериала. А российским можно будет называть только вино, произведенное из отечественного винограда.
Известия16:01

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Киселев сообщил, сколько будет стоить качественное вино в России

Газета.Ru20:01

Киселев рассказал про революционный законопроект о виноделии в России

Московский Комсомолец16:24

Законопроект о виноделии запрещает импорт балка

Коммерсантъ17:36

Киселев рассказал о месте России на винной карте мира

Известия19:00

Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России

РБК18:50

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

РИА Новости15:53

Дмитрий Киселев: «Инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво»

Пятый канал17:30
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Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК 16:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о помощи СССР словацкому восстанию

Известия 19:47
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
РИА Новости 15 ноября в 03:57
Происшествия

Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами

Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
РИА Новости 19:03
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат 09:45
Политика

Моралес не исключил гражданской войны в Боливии

В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.
Взгляд.ру 17:58
Авто

Автодилеры ожидают роста цен из-за индексации утильсбора

Как заявил директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, на машины массового ценового сегмента цены вырастут в среднем на 40 – 60 тыс. рублей; на премиум – от 200 до 300 тысяч.
Автоновости дня 15 ноября в 00:44
Общество

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
ТАСС 19:02
Политика

Белый дом поддержал протесты в Иране

Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов.
RT на русском 16:15
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 15 ноября в 12:14
Политика

Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
РИА Новости 18:47
Армия и оружие

Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела

Росбалт вчера в 07:18
Транспорт

Во Владивостоке из-за снегопада перекрыли трассу Седанка — Патрокл

Во Владивостоке из-за непогоды перекрыли объездную трассу Седанка — Патрокл.
Восток-Медиа 18:11
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Политика

МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита

В российском МИД заявили, что договоренности о передаче Украине задержанных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском формате» не было.
ТК Звезда вчера в 07:39
Технологии

В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего

Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
РИА Новости 19:37
Политика

В Китае рассказали о слабых местах России

Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России.
Газета.Ru 17:42
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 13:30
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 19:12
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Общество

В Приамурье обещают сильные снегопады

Как сообщили в амурском Гидрометцентре, в понедельник, 18 ноября, активный южный циклон принесёт сильные снегопады в южные, центральные и местами в северные районы Амурской области.
ИА Порт Амур 15 ноября в 23:22
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru 17:35
Общество

Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком

Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Pravda.Ru 10:39
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие

Сирийская армия проводит антитеррористические учения в провинции Идлиб

ФАН 15 ноября в 10:00
Футбол

Роналду забил 99-й мяч за сборную Португалии

Сборная Португалии обыграла со счетом 2:0 команду Люксембурга и вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2020.
Sport24.ru 11:02
Авто

Назвали рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:18
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