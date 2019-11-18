Общество
РИА НовостиКиселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Гаджеты
Китай определил лучший смартфон 2019 года
Смартфоны, представившие линейку Huawei Mate 30 в 2019 году, доминируют в отчете китайского оператора мобильной связи China Mobile, в котором содержится информация о качестве интеллектуального оборудования.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Футбол
Симон Миньоле: «Алиссон был бы основным, даже если бы забивал в свои ворота. Поэтому я ушел из „Ливерпуля“»
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле рассказал, почему решил покинуть «Ливерпуль».
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Музыка
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Армия и оружие
Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе
Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Гаджеты
Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD
В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Фигурное катание
Слуцкая: программы у Трусовой я не увидела
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что не увидела целостной программы у победительницы этапа Гран-при в Москве Александры Трусовой.
Здоровье
Учёные предупреждают о глобальной эпидемии суперинфекций
Учёные предупреждают весь мир о том, что развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Общество
«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Футбол
Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.