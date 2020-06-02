Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
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Киселев раскрыл подробности нападения на сотрудницу российского СМИ в США

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Полиция США стреляла на поражение в журналистов российских СМИ, — Киселёв

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Киселев заявил, что полицейский в Вашингтоне стрелял в продюсера Sputnik на поражение

Газета.Ru13:45

Американский полицейский стрелял на поражение в российского журналиста

ТВ Центр14:26
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

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Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
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В России определили условие применения ядерного оружия

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
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Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
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Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть больницы к работе по профилю

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц В первую очередь, ведомство предлагает субъектам РФ самим разработать план мероприятий по возвращению больниц к своей деятельности.
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Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
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Трамп назвал Байдена политическим слабаком

Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

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Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

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Рекомендации по работе кафе и ресторанов дал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор опубликовал обновленный перечень требований для организации работы в местах общественного питания в условиях пандемии коронавируса.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
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Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

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Происшествия

Полицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

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Общество

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
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Названа причина смерти 30-летнего актера из «Сумерек»

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В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

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Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав

Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
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В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
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Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
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В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
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В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

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Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon

Crew Dragon, на котором на орбиту отправились астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским кораблем, отправленным на МКС с территории США с 2011 года, передает «Интерфакс».
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Законопроект с призывом продлить ДСНВ внесли в Сенат США

Законопроект с призывом к немедленному продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) внес в Сенат член комитета по иностранным делам Конгресса США Боб Менендес.
Известия 17:12
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Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
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