Коронавирус
Московский КомсомолецКиселев призвал вывести армию на улицы России из-за коронавируса
Журналист Дмитрий Киселев отметил, что для обеспечения жёсткого карантина в России с целью борьбы с распространением коронавируса необходимо начать армейское патрулирование. По его словам, на сознательность надежды мало.
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Футбол
Юран о критике британской прессы: пишут, что я чаще попадал на дно бутылки, чем в ворота? Неприятно
Юран не исключил, что материал написан ему в отместку за то, что он назвал источники жёлтой прессой.
Финансы
Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта
В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Политика
Утвержден порядок проведения голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок проведения голосования по поправкам к Конституции, сообщает ТАСС.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Армия и оружие
Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили роль России в современном мире.
Общество
В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Здоровье
В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина
Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Общество
США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Общество
Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову
Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Армия и оружие
Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию
Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Здоровье
В Тульской области 715 человек находятся под наблюдением
Еще 715 человек находятся под наблюдением врачей.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Музыка