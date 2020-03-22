Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКиселев призвал вывести армию на улицы России из-за коронавируса

Журналист Дмитрий Киселев отметил, что для обеспечения жёсткого карантина в России с целью борьбы с распространением коронавируса необходимо начать армейское патрулирование. По его словам, на сознательность надежды мало.
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Киселев высказался об армейском патрулировании улиц из-за коронавируса

Lenta.ru06:31

Киселев призвал армию начать патрулирование на карантине

Телеканал 360°06:10

Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина

РИА Новости05:13

Киселев высказался насчет жесткого карантина

Вести.Ru05:44

Киселев призвал вывести армию на улицы России из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:21

Телеведущий Киселёв призвал вывести на улицы армию из-за коронавируса

Говорит Москва05:19

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

URA.Ru05:49
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Футбол

Юран о критике британской прессы: пишут, что я чаще попадал на дно бутылки, чем в ворота? Неприятно

Юран не исключил, что материал написан ему в отместку за то, что он назвал источники жёлтой прессой.
Metaratings 10:34
Финансы

Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта

В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Авто

Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Tvoe-avto.com 09:15
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
МордовМедиа 08:06
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru вчера в 12:51
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Музыка

Балалаечник из Перми записал «противовирусный» кавер на хит Little Big

РИА Новости 09:47
Политика

Утвержден порядок проведения голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок проведения голосования по поправкам к Конституции, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 20 марта в 06:30
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие

Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России

Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили роль России в современном мире.
ПолитРоссия вчера в 09:38
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Здоровье

В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина

Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
ФедералПресс 06:46
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Газета.Ru 09:54
Общество

США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Капитал страны вчера в 10:04
Общество

Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Известия 20 марта в 07:42
Армия и оружие

Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию

Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:04
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Газета.Ru 06:42
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Здоровье

В Тульской области 715 человек находятся под наблюдением

Еще 715 человек находятся под наблюдением врачей.
SM News 09:21
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru вчера в 01:15
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Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
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