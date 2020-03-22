Журналист Дмитрий Киселев отметил, что для обеспечения жёсткого карантина в России с целью борьбы с распространением коронавируса необходимо начать армейское патрулирование. По его словам, на сознательность надежды мало.

Финансы Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Авто Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Турцией Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

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Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Общество Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Армия и оружие Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.

Религия Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.