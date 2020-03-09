Экономика
Московский КомсомолецКиселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
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Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Наука
В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом
В Таиланде Университет Чулалонгкорн совместно с оператором связи Advanced Info Service разработали умных роботов.
Армия и оружие
В США создают подводную лодку, способную атаковать без приказа
Американские разработчики показали беспилотную субмарину проекта CLAWS, которая может принимать решения об атаке без участия людей.
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил счет в серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" на выезде победил финский "Йокерит" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Энергетика
Ирак намерен остановить падение цен на нефть
Ирак ведет переговоры с заинтересованными сторонами о соглашении, которое сможет остановить падение цен на нефть и стабилизировать мировой рынок, говорится в заявлении министерства нефти.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»
В третьем периоде "Салават Юлаев" трижды отправлял шайбу в ворота "Авангарда".
Общество
Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину
Обвиняемый по делу MH17 отрицает свою вину за крушение малайзийского Boeing 777.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Экономика
COVID-19 превзошел по влиянию на экономику все эпидемии XXI века
Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века.
Кино
Актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Здоровье
Коронавирус зафиксирован более чем в 100 странах
Число стран, где зафиксированы случаи коронавируса, перевалило за 100, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса (США).
Энергетика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Космос
Взрыв гигантской звезды Бетельгейзе угрожает Земле и человечеству
Астрономы и астрофизики уже давно следят за поведением гигантской звезды Бетельгейзе, расположенной в Млечном Пути.
Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.