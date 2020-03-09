Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКиселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

РИА Новости10:20

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Lenta.ru11:19

Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»

Московский Комсомолец11:05

Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Вести.Ru10:57

«Россия в плюсе». Киселев прокомментировал падение цен на нефть

Радио Sputnik10:24

Киселев объяснил, почему Россия осталась в плюсе, не согласившись на сделку с ОПЕК

ФАН11:11

Дмитрий Киселев завел канал в Telegram и призвал не бежать в обменники

iReactor10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Экономика

Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
URA.Ru 05:21
Политика

Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17

Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском 02:51
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Политика

Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по «Букам»

Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.
РИА Новости 11:22
Футбол

«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»

Российская газета 11:42
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Российская газета 11:44
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Коммерсантъ 09:48
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Спорт

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета

News.ru 07:01
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули и обвалили рубль

Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро — до 82,2 рубля.
Фергана вчера в 21:03
Общество

Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля

Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
АБН 11:38
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Футбол

Дзюба сыграет за «Зенит» в матче против «Уфы»

РИА Новости 11:04
Происшествия

В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Регион online вчера в 22:51
Здоровье

Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы

В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Росбалт 11:10
Здоровье

Коронавирус обнажил хрупкость американского процветания

Глобальная эпидемия на глазах опровергает один из главных мифов Запада – об устойчивости процветания американского общества.
Взгляд.ру 05:40
Футбол

«МЮ» продаст Лингарда в летнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» продаст полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 09:59
Происшествия

В Екатеринбурге на женщину с ребенком с крыши рухнула глыба льда

По словам очевидцев, пострадавшая после падения льда на голову не могла стоять на ногах. Глыбой также задело и ее четырехлетнего сына.
ТагилСити.ру 10:15
Происшествия

В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

RT на русском 05:20
Происшествия

В Липецкой области нет новых случает коронавируса

В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM вчера в 08:15
Космос

Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Российская газета 11:17
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Энергетика

Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти

Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Известия 09:00
Финансы

Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры.
Дни24 06:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное