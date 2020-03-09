Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

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