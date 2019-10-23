Политика

РБКРБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Читать в источнике
Комментировать637
с чего всё началось

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК06:34

Подробнее о событии

Киселев рассказал, что Путин ищет себе преемника

Телеканал 360°08:27

Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

Газета.Ru08:16

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Московский Комсомолец07:57

Киселев рассказал о ежедневных думах Путина о преемнике

Lenta.ru08:03

Телеведущий Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

URA.Ru07:47

Дмитрий Киселев: Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России

Эхо Москвы07:30

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

РБК06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Музыка

Селена Гомес опубликовала новый клип, снятый на айфон

РИА Новости 06:33
Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Армия и оружие

Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия

Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
РИА Новости 11:21
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Футбол

РБ Лейпциг — Зенит 0:0 (1-й тайм)

Мойка78 12:55
Происшествия

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

Вести.Ru 09:48
Общество

Суд в США запретил отцу мешать семилетнему сыну сменить пол

REGNUM вчера в 13:19
Происшествия

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

Трамп решил оставить военных в нефтеносных районах Сирии

Небольшой военный контингент США останется охранять нефтеносные районы Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении, 23 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:47
Космос

Впервые в истории космонавтики две женщины-астронавта вышли в открытый космос

Впервые в истории космонавтики в открытом космосе побывали сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук (Christina Koch) и Джессика Меир (Jessica Meir).
3DNews 20 октября в 16:01
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.
Ugpressa.ru 03:53
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Газета.Ru 11:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

Госдума решила остановить рост ЕНВД для малого бизнеса

Ранее минэкономразвития РФ предложил увеличить налог в 2020 году на 4,9%. Рекомендации комитета Госдумы учитываются при рассмотрении бюджета.
TatCenter 06:26
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

РИА Новости 12:49
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Политика

Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США

Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
РБК 12:35
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Наука

Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом

В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.
Naked Science вчера в 05:49
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Общество

Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес

Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Общество

Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд

Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
Газета.Ru 11:04
Общество

Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы

У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Общество

У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год

Bethesda анонсировала и запустила премиальную подписку для Fallout 76, стоимость которой на удивление высокая — сейчас её можно купить пока только в PS Store для PS4: месяц обойдётся в 1069 рублей 12 месяцев — 8599 рублей.
Игромания.ру 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное