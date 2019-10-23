Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

с чего всё началось

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество Елена Малышева госпитализирована в Москве Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.

Армия и оружие Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Политика Трамп снял санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

Происшествия Россия выдала криминального авторитета Таро Испании Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Армия и оружие Трамп решил оставить военных в нефтеносных районах Сирии Небольшой военный контингент США останется охранять нефтеносные районы Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении, 23 октября сообщает РИА Новости.

Космос Впервые в истории космонавтики две женщины-астронавта вышли в открытый космос Впервые в истории космонавтики в открытом космосе побывали сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук (Christina Koch) и Джессика Меир (Jessica Meir).

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Общество Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Экономика Госдума решила остановить рост ЕНВД для малого бизнеса Ранее минэкономразвития РФ предложил увеличить налог в 2020 году на 4,9%. Рекомендации комитета Госдумы учитываются при рассмотрении бюджета.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Политика Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Наука Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Общество Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Общество Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.