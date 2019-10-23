Политика
РБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось
Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.РБК06:34
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
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Суд в США запретил отцу мешать семилетнему сыну сменить пол
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Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
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Небольшой военный контингент США останется охранять нефтеносные районы Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении, 23 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:47
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Впервые в истории космонавтики две женщины-астронавта вышли в открытый космос
Впервые в истории космонавтики в открытом космосе побывали сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук (Christina Koch) и Джессика Меир (Jessica Meir).
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
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Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
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«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
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Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
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Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
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РБК 12:35
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Наука
Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом
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Общество
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У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
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