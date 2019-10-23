Политика
РБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось
Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.РБК06:34
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общество
Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами
Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
Авто
Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в погоне за прибылью Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Здоровье
В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу
Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко.
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации людей из-за роботизации
Глава правительства Дмитрий Медведев призвал готовиться к переквалификации работников, так как низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам.
Общество
За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Политика
Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку по-русски
Футбол
Воронежский «Факел» крупно уступил в Москве «Спартаку-2»
Воронежский «Факел» в рамках 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграл на выезде московскому «Спартаку-2» – 2:7. Соперники провели заключительный поединок первого круга чемпионата в среду, 23 октября.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
Политика
Германия отказалась признавать украинский «голодомор» геноцидом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Происшествия
Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке
Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.