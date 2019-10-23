Политика

РБКРБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК06:34

Подробнее о событии

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Московский Комсомолец07:57

Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

Газета.Ru08:16

Киселев рассказал о ежедневных думах Путина о преемнике

Lenta.ru08:03

Киселев рассказал, что Путин ищет себе преемника

Телеканал 360°08:27

Телеведущий Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

URA.Ru07:47

Дмитрий Киселев: Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России

Эхо Москвы07:30

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

РБК06:34
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Политика

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com вчера в 18:15
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Футбол

Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 октября в 21:53
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Общество

Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
РБК 08:23
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Экономика

Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Авто

Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в погоне за прибылью Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
Автоновости дня 06:55
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Здоровье

В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу

Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко.
ТАСС 03:38
Политика

Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Вести.Ru 04:32
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации людей из-за роботизации

Глава правительства Дмитрий Медведев призвал готовиться к переквалификации работников, так как низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам.
Свободная Пресса вчера в 08:46
Общество

За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
REGNUM 03:46
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Политика

Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Политика

Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку по-русски

Страна Советов on-line 20 октября в 08:30
Футбол

Воронежский «Факел» крупно уступил в Москве «Спартаку-2»

Воронежский «Факел» в рамках 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграл на выезде московскому «Спартаку-2» – 2:7. Соперники провели заключительный поединок первого круга чемпионата в среду, 23 октября.
Обозреватель Врн 09:53
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Вологодской области

Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Политика

Германия отказалась признавать украинский «голодомор» геноцидом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Происшествия

Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке

Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.
Интерфакс 09:16
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
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Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
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