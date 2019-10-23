Политика
РБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось
Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.РБК06:34
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Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
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Шутер «Battlefield 5» на следующей неделе принесет бесплатное обновление для всех игроков, а пока что дразнит грядущим событием в новом трейлере.
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США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии.
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Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
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В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
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Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года
По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
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Фигурное катание
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Российская фигуристка, 11-летняя Вероника Жилина, которая является ученицей группы Этери Тутберидзе в Ледовом дворце «Хрустальный», исполнила четверной сальхов на тренировке.
Гаджеты
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Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
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Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
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Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым.
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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».