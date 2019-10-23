Политика

РБКРБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК06:34

Подробнее о событии

Киселев рассказал о ежедневных думах Путина о преемнике

Lenta.ru08:03

Уход Путина отрепетируют на выборах в Госдуму

Московский Комсомолец14:01

Киселев рассказал, что Путин ищет себе преемника

Телеканал 360°08:27

Политолог прокомментировал слова Киселёва о преемнике Путина

News.ru14:45

Телеведущий Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

URA.Ru07:47

Дмитрий Киселев: Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России

Эхо Москвы07:30

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

РБК06:34
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол

«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Игра в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 22:00 мск. Букмекеры оценили шансы команд.
Bookmaker-ratings.ru 11:16
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру спустя 6 дней после родов

Анастасия Решетова показала фигуру спустя 6 дней после родов Надо сказать, что за время беременности Решетова изрядно поправилась.
Вокруг ТВ 02:10
Политика

Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением

Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
Общество

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.
Коммерсантъ 16:04
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Политика

Король Саудовской Аравии отправил главу МИД в отставку

Известия 15:23
Наука

Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение

Московский Комсомолец 13:19
Политика

Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Армия и оружие

На стратегических учениях «Гром-2019» произошла нештатная ситуация

Согласно плану учений, предполагался запуск двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р с борта атомного подводного ракетоносца К-44 «Рязань».
DixiNews 21 октября в 02:52
Единоборства

Отец Хабиба — фанатам: «Решайте, что делать с Макгрегором в Москве»

Матч ТВ 13:06
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Киберспорт

В новом дополнении игры «Battlefield 5» появятся японцы с катанами

Шутер «Battlefield 5» на следующей неделе принесет бесплатное обновление для всех игроков, а пока что дразнит грядущим событием в новом трейлере.
Ридус 17:14
Политика

США призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии.
Lenta.ru 15:21
Политика

Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
RT на русском 15:59
Гаджеты

В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Политика

Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы

Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Суть событий 15:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Авто

Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года

По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК 13:44
Происшествия

Сотрудник RT обвинил генерала Следственного комитета в избиении

Оператор государственного телеканала RT Александр Карюк заявил, что его бывшая жена, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко применила к нему физическую силу.
News.ru 10:30
Фигурное катание

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила рекордный прыжок

Российская фигуристка, 11-летняя Вероника Жилина, которая является ученицей группы Этери Тутберидзе в Ледовом дворце «Хрустальный», исполнила четверной сальхов на тренировке.
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Гаджеты

В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5

Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

Еще двух человек задержали по делу Арашуковых

Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге

После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК 15:23
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском 21 октября в 17:51
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Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
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