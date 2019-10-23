Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

с чего всё началось

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

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