Политика
РБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось
Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.РБК06:34
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Происшествия
Девочка утонула в бассейне на глазах взрослых в Перми
В Перми девочка утонила в бессейне прямо на глазах у взрослых. Очевидцы не смогли помочь девочке, потому что двери оказались запертыми.
Телеканал 360° 09:09
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
Политика
Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды
Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
Украина.ру 09:18
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество
США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»
Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.
Ведомости 10:32
Технологии
Британцы испытали уникальный гиперзвуковой двигатель
Британцы успешно испытали в США гиперзвуковой двигатель, разгоняющий ракету или летательный аппарат до скорости 5 Махов или свыше 6100 км/ч.
Утро.ru 07:32
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Армия и оружие
Турция свернула операцию в Сирии
Дни.ру 02:43
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Глава чешской марки в России — Ян Прохазка — рассказал журналистам о новых Skoda Octavia, Rapid и Karoq.
SpeedMe вчера в 01:53
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Футбол
РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 10:19
Футбол
Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Наука
Природными ГМО-растениями признали чай, арахис и клюкву
Российские и французские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями, которые человечество употребляет в пище на протяжении уже тысячи лет.
Ugpressa.ru 08:23
Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысяч гривен (1,24 тысячи долларов).
Lenta.ru 10:41
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Происшествия
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
Lenta.ru 11:02
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05