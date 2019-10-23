Политика
РБККиселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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с чего всё началось
Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.РБК06:34
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04
Кино
«Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат
Фильм «Форрест Гамп» американского режиссёра Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат.
News.ru 08:02
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Армия и оружие
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика
Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку по-русски
Страна Советов on-line 20 октября в 08:30
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией
Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Политика
НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.
ТАСС 06:05
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК 21 октября в 19:33
Армия и оружие
Эксперт назвал новое соглашение по Сирии дипломатическим успехом Эрдогана и Путина
Договоренности по Сирии, которые были достигнуты во вторник Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
ТАСС вчера в 16:24
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил над Гузеевой в Instagram
Российский юморист и телеведущий опубликовал на своей странице смешной ролик, в котором Лариса Гузеева пытается прорекламировать канал телепрограммы «Давай поженимся» на Youtube.
ИнфоСМИ 06:44
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Политика
Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом
Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.
РИА Новости 08:03
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01