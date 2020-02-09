Политика

Вести.RuВести.RuКиселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.
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с чего всё началось

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.
Интерфакс14:43

Подробнее о событии

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

РБК15:54

Россияне готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°15:50

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предложенным поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургские ведомости07 февраля в 04:45

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

ТАСС14:44

Социологи узнали отношение россиян к пенсионным поправкам в Конституцию. И не только

URA.Ru14:11

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Интерфакс14:43

Большинство россиян знают о предложенных поправках в конституцию и поддерживают их

Life.ru15:44
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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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ФК «Спартак» выиграл межсезонный турнир в Катаре

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили соперников из белградского "Партизана" в заключительном, третьем туре межсезонного турнира в Катаре с участием четырех команд.
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В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стартует экскурсия о химии и космосе

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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 17:58
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В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»

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Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
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«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
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Общество

Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess

Коммерсантъ 13:40
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Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН 17:48
Политика

Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине

Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.
Российская газета вчера в 18:42
Происшествия

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково

Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
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Политика

Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США

Президент США предложит урезать миллиарды долларов иностранной помощи в бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России.
Красная весна 15:42
Общество

Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию, а события для представителей всех знаков зодиака будут прямым результатом действий и мыслей.
Пятый канал 19:00
Здоровье

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Чите начала стабилизироваться

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чите начинает стабилизироваться. Снижение общего уровня заболеваемости ожидается к концу недели.
ZAB.RU 18:52
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Кино

Букмереры назвали фаворитов «Оскара» накануне церемонии вручения

Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь на понедельник.
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Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Космос

SpaceX задумалась об IPO для Starlink

SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и сделать новую компанию публичной, об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, пишет The Verge.
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Общество

Челябинские власти закрыли карантинный пункт

Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.
РИА Новости 14:52
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 00:13
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
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Политика

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Экономика

Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян

Под подозрение попадают все регулярные переводы.
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Армия и оружие

Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, после ремонта и модернизации вернулся на Камчатку.
ИА Камчатка вчера в 19:49
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

По словам председателя Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассматривается вопрос о возможном изменении конституционной нормы, предусматривающей обязательный роспуск нижней палаты парламента в случае троекратного отклонения кандидатуры премьер-министра.
Московский Комсомолец 18:12
Авто

Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х

«Шестёрка» дебютирует на рамном грузовичке Nissan Frontier (известен россиянам под именем Navara), который продаётся в США с 2004 года.
Motor вчера в 10:59
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

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Как работают Яндекс.Новости?
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