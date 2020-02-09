Политика
Вести.RuКиселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.
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с чего всё началось
Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.Интерфакс14:43
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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предложенным поправкам в Конституцию
Санкт-Петербургские ведомости07 февраля в 04:45
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