Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.

с чего всё началось

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.

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