Политика
Вести.RuКиселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.
Читать в источнике
Оценить12296
с чего всё началось
Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.Интерфакс14:43
Подробнее о событии
Показать все источники
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предложенным поправкам в Конституцию
Санкт-Петербургские ведомости07 февраля в 04:45
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Футбол
«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Футбол
Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Культура
Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)
В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
Наука
Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными
Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
Наука
Переносчиками коронавируса назвали панголинов
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Спорт
Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира
Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира.
Армия и оружие
В Донбассе затишья не получается
В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Технологии
Опубликован список опасных для смартфонов приложений
Эксперты компании Trend Micro опубликовали новый список опасных приложений на Android, которые представляют серьезную угрозу для смартфонов.
Армия и оружие
Polskie Radio (Польша): «Защитник», или стратегическая переброска сил США в Европу (Polskie Radio)
В учениях примут участие 20 тысяч американских военнослужащих, которых перебросят из США, а также 9 тысяч уже находящихся в Европе.
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Политика
Россия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров
Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.
Общество
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.