Политика

Вести.RuВести.RuКиселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.
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с чего всё началось

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.
Интерфакс14:43

Подробнее о событии

Социологи узнали отношение россиян к пенсионным поправкам в Конституцию. И не только

URA.Ru14:11

Россияне готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°15:50

Большинство россиян знают о предложенных поправках в конституцию и поддерживают их

Life.ru15:44

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

ТАСС14:44

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

РБК15:54

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Интерфакс14:43

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предложенным поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургские ведомости07 февраля в 04:45
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Армия и оружие

Израильские танки атаковали посты ХАМАС в ответ на запуск ракеты

РБК вчера в 17:54
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Газета.Ru 20:19
Общество

Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

News.ru 20:05
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
РБК 18:58
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07 февраля в 06:43
Киберспорт

Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles

B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
CyberSport.ru 07 февраля в 12:09
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Футбол

«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Чемпионат 11:15
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Вести.Ru 16:52
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:10
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru 15:55
Культура

Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)

В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
ИноСМИ 16:20
Наука

Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными

Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
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Хоккей

Илья Ковальчук принес «Монреалю» победу над «Торонто»

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Наука

Переносчиками коронавируса назвали панголинов

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa 07 февраля в 11:12
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 вчера в 17:18
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета 09:02
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 00:13
Спорт

Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира

Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира.
Газета.Ru 13:32
Армия и оружие

В Донбассе затишья не получается

В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Независимая газета 11:56
Технологии

Опубликован список опасных для смартфонов приложений

Эксперты компании Trend Micro опубликовали новый список опасных приложений на Android, которые представляют серьезную угрозу для смартфонов.
Ferra вчера в 03:17
Армия и оружие

Polskie Radio (Польша): «Защитник», или стратегическая переброска сил США в Европу (Polskie Radio)

В учениях примут участие 20 тысяч американских военнослужащих, которых перебросят из США, а также 9 тысяч уже находящихся в Европе.
ИноСМИ 16:10
Политика

Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию

Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Известия 18:24
Политика

Россия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров

Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.
REGNUM 20:14
Общество

Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Газета.Ru вчера в 16:58
Футбол

«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку

Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Газета.Ru 14:28
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