Политика

Вести.RuВести.RuКиселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.
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с чего всё началось

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.
Интерфакс14:43

Подробнее о событии

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

РБК15:54

Россияне готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°15:50

Большинство россиян знают о предложенных поправках в конституцию и поддерживают их

Life.ru15:44

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

ТАСС14:44

Социологи узнали отношение россиян к пенсионным поправкам в Конституцию. И не только

URA.Ru14:11

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Интерфакс14:43

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предложенным поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургские ведомости07 февраля в 04:45
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Кино

Лора Дерн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»

Общественное телевидение России 21:37
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru 15:55
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 01:48
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:10
Экономика

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Известия 18:39
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Космос

Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта

Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Ридус 18:12
Музыка

«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?

«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.
Пятый канал 06 февраля в 22:01
Авто

Названы самые продаваемые в январе в России кроссоверы

Названы самые популярные на российском рынке в январе кроссоверы. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Автостат на своем сайте.
МонаВиста вчера в 06:17
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 20:45
Футбол

Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Газета.Ru 16:57
Происшествия

В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин

По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Известия вчера в 23:14
Происшествия

Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье

Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 13:43
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Энергетика

Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Транспорт

Светофор на пересечении Компроспекта и Комсомольской дополнят секциями

Дополнительные секции установят на светофорном объекте, расположенном на перекрестке Компроспекта и улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске.
ТИА Острова 21:08
Общество

Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Российская газета 17:05
Здоровье

Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин

Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
ZAB.RU 19:02
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 13:40
Космос

Астраханские студенты разрабатывают виртуальный курс для будущих космонавтов

В команду вошёл также студент второго курса направления «мехатроника и робототехника» ФФМиИТ Эмир Вильданов.
Каспий.Инфо 07 февраля в 08:00
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Технологии

Учёные заявили об увеличении темпов глобального потепления

News.ru 10:30
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 05:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия 17:02
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor вчера в 03:37
Общество

Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов

По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
REGNUM 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
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