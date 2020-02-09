Политика
Вести.RuКиселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет.
Читать в источнике
Оценить12305
с чего всё началось
Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.Интерфакс14:43
Подробнее о событии
Показать все источники
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предложенным поправкам в Конституцию
Санкт-Петербургские ведомости07 февраля в 04:45
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Кино
Лора Дерн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Космос
Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта
Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Музыка
«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?
«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.
Авто
Названы самые продаваемые в январе в России кроссоверы
Названы самые популярные на российском рынке в январе кроссоверы. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Автостат на своем сайте.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»
После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Транспорт
Светофор на пересечении Компроспекта и Комсомольской дополнят секциями
Дополнительные секции установят на светофорном объекте, расположенном на перекрестке Компроспекта и улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Здоровье
Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин
Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Космос
Астраханские студенты разрабатывают виртуальный курс для будущих космонавтов
В команду вошёл также студент второго курса направления «мехатроника и робототехника» ФФМиИТ Эмир Вильданов.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.