Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что заявления Токио по поводу Курильских островов идут вразрез с политикой добрососедства, внешнеполитическую линию Японии диктует Вашингтон.
Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.