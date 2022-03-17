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Кисида назвал невозможной реализацию экономического сотрудничества Японии и России

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что новые шаги по реализации плана об экономическом сотрудничестве с Россией на данный момент не представляются возможными из-за ситуации на Украине.
RT на русском
"Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны", — сказал премьер.
Газета.Ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что заявления Токио по поводу Курильских островов идут вразрез с политикой добрососедства, внешнеполитическую линию Японии диктует Вашингтон.
RT на русском

Подробнее о событии

Кисида назвал невозможной реализацию экономического сотрудничества Японии и России
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Премьер Японии Кисида: совместная деятельность с Россией сейчас невозможна из-за Украины
Lenta.ru22:05
Кисида заявил, что новые шаги в экономическом сотрудничестве Японии и РФ сейчас невозможны
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Премьер Японии Кисида назвал невозможным экономическое сотрудничество с Россией
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Премьер Японии Кисида назвал невозможным экономическое сотрудничество с Россией
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