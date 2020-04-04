Коронавирус
Aobe.ruКитай доставит в Россию 80 млн медицинских масок
Россия заключила договор с Китаем на поставку еще 80 млн медицинских масок и более 1 млн защитных костюмов в апреле-начале мая. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга РФ Алексея Груздева в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.
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Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
«Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», - говорится в рекомендательном письме ведомства.
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Орехово-Зуеве попал на видео
Взрыв в жилом доме по улице Гагарина в Орехово-Зуеве (Московская область) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Политика
Президент Путин продлил нерабочий режим до конца апреля
Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Политика
Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России
С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
Происшествия
Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты Союзного государства
Беларусь не исключает введения единой валюты для Союзного государства, однако требует, чтобы она была нейтральной — не белорусской, и не российской.
Культура
Сегодня в ТЮЗе- спектакль «Обрыв»
Сегодня в ТЮЗе в 19:00 покажут спектакль "Обрыв". Онлайн трансляция начнется в 19.00.
Общество
Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться.
Футбол
Глава УЕФА назвал крайнюю дату проведения финала Лиги чемпионов
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа, передает ТАСС.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США почти достигло 300 тысяч
В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 297 575.
Футбол
Валерий Карпин в пятый раз стал отцом
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" сообщил о рождении дочери.
Общество
Ограничения в Москве не коснутся оказания лицензированных медуслуг
Ограничительные меры, введенные в Москве на фоне распространения коронавируса нового типа, не коснутся оказания лицензированных медицинских услуг, следует из указа мэра столицы.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Футбол
Неймар сыграл в футбол с собаками
Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Спорт
Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB
Игра Saints Row: The Third появилась на рынке 15 ноября 2011 на PC, PlayStation 3 и Xbox 360.
Общество
Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.