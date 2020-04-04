Коронавирус

Aobe.ruAobe.ruКитай доставит в Россию 80 млн медицинских масок

Россия заключила договор с Китаем на поставку еще 80 млн медицинских масок и более 1 млн защитных костюмов в апреле-начале мая. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга РФ Алексея Груздева в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.
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