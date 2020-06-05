Экономика

Газета.RuГазета.RuКитай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару. Цифровой юань ЦБ КНР разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: он живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Газета.Ru11:10

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Весна04:26

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАН06:16

Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новости06:09

Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолец06:29

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблер03:09

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
2
Политика

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
1,2K
Общество

Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Моя Москва.онлайн 10:37
3
Футбол

Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля

Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
110
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
489
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,2K
Общество

Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела

Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса вчера в 12:05
4,5K
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,1K
Общество

Саратовским педагогам и врачам повысили зарплату с 1 июня

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление "О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений области".
Взгляд-инфо 09:05
12
Финансы

Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать

Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
4
Здоровье

Опубликованы данные по коронавирусу в районах Нижнего Новгорода

В Дзержинске коронавирус выявлен у 324 человек, в Кстовском районе — 346 случаев, в Богородском — 347, в городском округе Бор — 373.
АиФ Нижний Новгород 05:45
22
Происшествия

Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

ТАСС 00:35
1
Политика

Депутат Рады Рабинович прокомментировал новые условия МВФ

По мнению депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, условия новой программы Международного валютного фонда для страны являются "вопросом капитуляции".
Московский Комсомолец вчера в 20:13
Футбол

Агент Реброва прокомментировал интерес со стороны киевского «Динамо»

Помимо Реброва, украинская пресса называет имя Юрия Сёмина в качестве основных кандидатов на тренерское место в киевском «Динамо».
ГЛАС.RU 10:09
Политика

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
7
Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

REGNUM 07:54
29
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
44
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Футбол

«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги

Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 02:57
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:01 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
8
Армия и оружие

«Неожиданный удар», — украинская армия показала, как применяет боевых роботов при обстрелах Донбасса

Киевские боевики на Донбассе используют образцы боевой роботизированной техники при обстрелах территорий Народных Республик.
Rusvesna.su 10:54
Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
4
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
43
Авто

Компания Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
2
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
3
Общество

Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
Известия 10:10
127
Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
1,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное