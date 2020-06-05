Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.

с чего всё началось

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару. Цифровой юань ЦБ КНР разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: он живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке.

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

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