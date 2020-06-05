Экономика
Газета.RuКитай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина
Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару. Цифровой юань ЦБ КНР разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: он живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке.
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с чего всё началось
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.РИА Новостивчера в 01:00
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Общество
Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе
Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу.
Известия 07:17
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Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
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РИА Новости 08:30
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Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
REGNUM 09:54
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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Общество
Власти допустили выдачу ваучеров вместо денег за билеты на спектакли
Вторая — если концерт, экскурсию или спектакль отложили из-за пандемии, воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату.
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Культура
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Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Политика
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.
РИА Новости 10:14
Общество
В Калининградской области откроются библиотеки и бани
Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, также разрешаются самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах.
RT на русском 11:17
Происшествия
Хирург-потрошитель Алена Верди впала в кому
Московский Комсомолец вчера в 04:10
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
В США пожилой мужчина разбил голову из-за толкнувшего его полицейского
Двух полицейских из города Баффало (штат Нью-Йорк) временно отстранили от службы за то, что во время акции протеста они сбили с ног пожилого мужчину, который получил травму головы.
РИА Новости вчера в 06:09
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
Ведомости 11:23
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Генпрокуратура назвала причину разгерметизации резервуара в Норильске
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать себе новый клуб
Полузащитник Лоренцо Мельгарехо, с которым "Спартак" не стал продлевать контракт, вернулся в Парагвай и будет искать себе новую команду, сообщает One Football.По информации источника, Лоренцо прилетел на родину гуманитарным рейсом вместе с семьей.
Soccer.ru 03:41
Общество
В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом
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РИА Новости 05:46
Футбол
«Барселона» отказалась продать Фати за 100 млн евро
Как стало известно испанскому изданию Sport, некий клуб предлагал каталонцам за Фати 100 миллионов евро, но клуб отказался.
Евро-футбол.ру 10:34
Шоу-бизнес
Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище
Комсомольская правда 05:40
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Общество
В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 10:34
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Lenta.ru вчера в 13:46
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32