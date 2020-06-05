Общество

ToDay News UfaToDay News UfaКитай готовит против доллара и биткоина финансовое оружие

Аналитики США пришли к выводу, что Китай разрабатывает технологию, способную стать большой проблемой для американского доллара и настоящей убийцей для биткойна. Об этом сообщает ToDay News Ufa.
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с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новостивчера в 01:00

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Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новостивчера в 06:09

Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолецвчера в 06:29

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАНвчера в 06:16

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Газета.Ruвчера в 11:10

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Веснавчера в 04:26

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблервчера в 03:09

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова

РИА Новости вчера в 20:01
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия вчера в 09:50
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Армия и оружие

Путин приравнял Северный флот к военному округу

Коммерсантъ вчера в 18:12
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета вчера в 18:53
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
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Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
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Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
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Футбол

Болельщиков гостей не пустят на матчи доигровки РПЛ

Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх. Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи Тинькофф РПЛ.
Inc-news.ru вчера в 13:46
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
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Шоу-бизнес

Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью

17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Культура

Комики из Бурятии поборются за пять миллионов рублей в «Comedy Баттл»

Информ Полис online вчера в 00:36
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Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
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Политика

Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ).
News.ru вчера в 21:12
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Происшествия

Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки.
Газета.Ru вчера в 21:26
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Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
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Политика

Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал слова действующего главы государства Дональда Трампа, что погибший в результате действий полиции Джордж Флойд порадовался бы результатам американской экономики и росту занятости среди афроамериканцев.
РИА Новости вчера в 23:24
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:27
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Авто

ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8

«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru вчера в 14:04
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости вчера в 13:16
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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