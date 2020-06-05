Общество
ToDay News UfaКитай готовит против доллара и биткоина финансовое оружие
Аналитики США пришли к выводу, что Китай разрабатывает технологию, способную стать большой проблемой для американского доллара и настоящей убийцей для биткойна. Об этом сообщает ToDay News Ufa.
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с чего всё началось
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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