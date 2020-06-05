Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.

с чего всё началось

Аналитики США пришли к выводу, что Китай разрабатывает технологию, способную стать большой проблемой для американского доллара и настоящей убийцей для биткойна. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Китай готовит против доллара и биткоина финансовое оружие

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