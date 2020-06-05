Общество
ToDay News UfaКитай готовит против доллара и биткоина финансовое оружие
Аналитики США пришли к выводу, что Китай разрабатывает технологию, способную стать большой проблемой для американского доллара и настоящей убийцей для биткойна. Об этом сообщает ToDay News Ufa.
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с чего всё началось
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.РИА Новостивчера в 01:00
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Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv вчера в 03:17
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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The GEEK вчера в 11:21
Общество
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Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru 12:57
Киберспорт
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Команда получила техническое поражение на первой карте и начнет игру со счета 0:1. Победитель матча выйдет в финал нижней сетки, где сыграет с командой, которая уступит в серии Alliance – VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru вчера в 10:49
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Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Kursk.com 04:11
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Потанин впервые прокомментировал ЧП в Норильске
Ведомости вчера в 08:05
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Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Религия
Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан
После двух вынужденных месяцев изоляции в российских храмах ввели целый ряд санитарных правил, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:40
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Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Здоровье
Количество очагов коронавирусной инфекции в Подмосковье возросло до 13
С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья.
Росбалт 03 июня в 17:17
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Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Буре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной России
Интерфакс-Спорт вчера в 05:01
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
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Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
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Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
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РИА Новости 13:10
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Песков оценил влияние соглашения ОПЕК+ на мировой энергорынок
Достигнутое странами ОПЕК+ соглашение положительно скажется на дальнейшей стабилизации мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 6 июня сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 14:15
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На Земле обнаружен регион с самым чистым воздухом
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Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
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Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо вчера в 05:06
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Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
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Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58