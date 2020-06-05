Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Здоровье В Прикамье выявлен ещё 51 случай заражения SARS-CoV-2 Пермь, 4 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Общество В Норильске локализовали разлив дизельного топлива Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Политика Японский журналист предложил отобрать Курилы у России Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России. 2,9K

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Общество Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе. 1,3K

Общество Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 2,3K

Происшествия Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому. 10

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 1K

Шоу-бизнес Пелагея сменила имидж и помолодела Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная. 6

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Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями Отмечается, что в результате нападения от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1,5K

Происшествия В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал. 152

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Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 3