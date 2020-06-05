Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

В Китае готовят убийцу для биткойна и проблему для доллара

RuNews24.ru09:28

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблер03:09

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАН06:16

Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новости06:09

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Весна04:26

Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолец06:29

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новости01:00
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Политика

Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 05:58
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Происшествия

Суд не стал арестовывать замглавы компании "НРК-Р.О.С.Т." Недельского

Тверской суд Москвы в пятницу отказался арестовать замгендиректора компании "НРК Р.О.С.Т." Михаила Недельского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 10:05
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
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Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
2
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1K
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Экономика

Набиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Эльвира Набиуллина заявила, что взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу невозможен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:43
2
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

ТАСС 09:06
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Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал миллиардером

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов.
Вести.Ru 05:45
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
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Футбол

Судья в Латвии удалил чернокожего игрока, показав средний палец

Слово и Дело 07:51
Армия и оружие

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

RT на русском 10:31
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
68
Политика

Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

Evo-rus.com 10:49
4
Наука

Белок кальмара использован для окрашивания человеческих клеток

Ученым из США, представляющим Калифорнийский университет, удалось сделать клетки почек человека светонепроницаемыми, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:41
3
Здоровье

Дмитрий Азаров лично оценит ситуацию с коронавирусом в Тольятти

Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе.
REGNUM 07:25
1
Общество

Города на побережье в Калининградской области откроют для посещений

Региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области откроет для въезда города на побережье Балтики.
Известия 10:44
2
Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
24
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
4
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Гагаринский районный суд в Москве отправил под домашний арест до 21 июля главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 10:55
6
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Бывший руководитель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил журналистам, что наслышан о теориях заговора на свой счет – в частности, про якобы намерение вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.
Газета.Ru 02:54
3K
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
101
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
80
Общество

Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 01:22
4K
Политика

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в пятницу Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка, соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.
РИА Новости 06:58
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