Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новостивчера в 01:00

Подробнее о событии

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Газета.Ruвчера в 11:10

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новостивчера в 01:00

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАНвчера в 06:16

Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новостивчера в 06:09

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Веснавчера в 04:26

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблервчера в 03:09

Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолецвчера в 06:29
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Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

РИА Новости 18:30
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Гаджеты

Рынок флагманских аппаратов Apple падает

По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
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Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
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Общество

Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Общество

Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня

Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском 18:18
Здоровье

Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье

Минздрав края принял решение развернуть резервные 600 коек в регионе, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства.
Московский Комсомолец Чита 02:58
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные слова десятилетия

Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы в сегменте Рунета и назвала самые популярные, необычные и даже новые слова десятилетия.
Дни24 08:14
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Общество

В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса

Специальную водостойкую маску, защищающую от распространения короанвируса, разработали в Японии для инструкторов школ плавания.
ТАСС 19:22
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Политика

Северный флот России станет отдельным военным округом

Дождь 04:22
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Политика

Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
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Футбол

Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня

Спорт-Экспресс 15:29
Политика

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Изначально первый пилотируемый полет к МКС был запланирован на 2017 год, но в последние три года Crew Dragon несколько раз проваливал критические испытания, после чего инженеры SpaceX были вынуждены производить болезненные переделки и длительные доводки новых систем.
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

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Скончался актёр Михаил Кокшенов

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Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»

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Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
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Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
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«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
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Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА

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