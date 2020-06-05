Общество
РИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.РИА Новостивчера в 01:00
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Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
РИА Новости 18:30
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Общество
Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня
Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском 18:18
Здоровье
Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье
Минздрав края принял решение развернуть резервные 600 коек в регионе, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства.
Московский Комсомолец Чита 02:58
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные слова десятилетия
Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы в сегменте Рунета и назвала самые популярные, необычные и даже новые слова десятилетия.
Дни24 08:14
Общество
В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса
Специальную водостойкую маску, защищающую от распространения короанвируса, разработали в Японии для инструкторов школ плавания.
ТАСС 19:22
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Футбол
Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня
Спорт-Экспресс 15:29
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:05
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Изначально первый пилотируемый полет к МКС был запланирован на 2017 год, но в последние три года Crew Dragon несколько раз проваливал критические испытания, после чего инженеры SpaceX были вынуждены производить болезненные переделки и длительные доводки новых систем.
Взгляд.ру 04 июня в 06:04
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Политика
Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
Деловое.ТВ 08:20
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
Музыка
Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости 18:13
Политика
Чехия высылает двух российских дипломатов
Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
Политика
«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
Футбол
«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском 15:50
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Экономика
Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей
В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru вчера в 01:18
Футбол
Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.
Metaratings 06:38
Авто
Renault объявил о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня вчера в 02:21