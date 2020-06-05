Экономика
РИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
REGNUM вчера в 21:39
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Футбол
Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина
РИА Новости вчера в 13:51
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ вчера в 02:13
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 03 июня в 04:56
Политика
Facebook начнет помечать сообщения «контролируемых государством» СМИ
Facebook начнет помечать сообщения СМИ, которые контролируются государством.
Пятый канал 03:41
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Происшествия
Задержан беглый курганский бизнесмен, проходящий по делу экс-первого замглавы Зауралья
Силовики Курганской области задержали находившегося в бегах коммерческого директора Мультипласт Михаила Третьякова - одного из обвиняемых по делу о хищении денег при реализации федеральной программы Устойчивое развитие сельских территорий в Шадринском районе, фигурантом которого также является бывший первый заместитель губернатора региона Сергей Пугин.
Znak.com 03:03
Футбол
Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором
Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru 03 июня в 14:42
Происшествия
16 человек обворовали завод в Твери на 7 миллионов рублей
Ущерб, который был причинен заводу, превысил 7 миллионов рублей.
Тверские ведомости 02:19
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03 июня в 03:45
Авто
В Иране снимают с производства «Пежо» 33-летней давности
IKCO приняла решение об отказе от Peugeot 405 из-за того, что его силовой агрегат не соответствует экологическим требованиям «Евро-5».
CarsWeek.ru вчера в 12:18
Происшествия
В Великом Новгороде задержали криминального авторитета
Оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на несколько преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях.
ТАСС вчера в 12:04
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Число больных с коронавирусом в России приблизилось к 450 тысячам
За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 449 834 человека. Умерли 5 528 человек, выздоровели 212 680 пациентов.
URA.Ru 03:39
Происшествия
Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС
Первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края.
РИА Новости 03:15
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Помимо новых двигателей, Jeep Compass получил усовершенствованную систему рулевого управления, а также более легкие модернизированные амортизаторы.
AutoNews вчера в 12:17
Общество
47 новых случаев коронавируса выявлено в Мурманской области
В Мурманской области выявлено 47 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием.
Северпост 03:42
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
3DNews вчера в 04:11
Наука
Системы автопилота не могут предотвратить большинство аварий на дороге
Эксперты по дорожному движению говорят, что примерно девять из десяти аварий происходят в результате человеческих ошибок и, по оценкам, более 36 000 человек погибли в результате автомобильных аварий в США в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:29