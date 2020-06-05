Общество
РИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.РИА Новости01:00
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Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv вчера в 03:36
Политика
Опрос показал отношение украинцев к националистам
Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
Авто
Внешность новой BMW M4 раскрыли до премьеры
Новое поколение спортивного купе BMW M4 оказалось раскрыто до официальной премьеры.
Южный автомобиль 05:55
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Шоу-бизнес
Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной
Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Культура
Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора
Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 06:32
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Кино
«От слез к смеху»: новый фильм от создателя «Солнцестояния»
33- летний режиссёр создал только две картины в стиле хоррор «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а уже стал считаться одним из самых интересных.
ГЛАС.RU 08:22
Экономика
ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса
Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Общество
В Германии запретили лечить геев
Федеральный совет Германии одобрил закон, запрещающий репаративную терапию, которая проводится для изменения сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.
Ruposters.ru 09:31
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Общество
В России появится единый для всех регионов проездной билет
Как отмечают в Минтрансе РФ, внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, а единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, передает ТАСС.
Татарстан-24 09:14