Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

В Китае готовят убийцу для биткойна и проблему для доллара

RuNews24.ru09:28

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Весна04:26

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАН06:16

Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новости06:09

Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолец06:29

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблер03:09

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новости01:00
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Шоу-бизнес

Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус

Lenta.ru 08:04
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,6K
Происшествия

В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
17
Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv вчера в 03:36
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Политика

Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
1
Авто

Внешность новой BMW M4 раскрыли до премьеры

Новое поколение спортивного купе BMW M4 оказалось раскрыто до официальной премьеры.
Южный автомобиль 05:55
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
18
Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
13
Шоу-бизнес

Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной

Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
1,5K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
3,4K
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
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Культура

Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора

Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
21
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
847
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 06:32
Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
2,9K
Кино

«От слез к смеху»: новый фильм от создателя «Солнцестояния»

33- летний режиссёр создал только две картины в стиле хоррор «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а уже стал считаться одним из самых интересных.
ГЛАС.RU 08:22
Экономика

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
22
Общество

В Германии запретили лечить геев

Федеральный совет Германии одобрил закон, запрещающий репаративную терапию, которая проводится для изменения сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.
Ruposters.ru 09:31
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
305
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Общество

В России появится единый для всех регионов проездной билет

Как отмечают в Минтрансе РФ, внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, а единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, передает ТАСС.
Татарстан-24 09:14
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