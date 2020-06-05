Общество
РИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.РИА Новости01:00
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Известия вчера в 13:31