Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости01:00

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Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолец06:29

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

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Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

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Китай выпустит убийцу для биткойна и проблему для доллара

ToDay News Ufa05:27

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

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Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новости06:09

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новости01:00
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

REGNUM 06:37
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Политика

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Начиная совещание, Путин потребовал доложить о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
RT на русском 08:21
Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Гаджеты

Первый макет смартфона iPhone 13 опубликовали в Сети

NewInform 07:59
Происшествия

В Воронежской области наказали 61 чиновника соцзащиты

В Воронежской области 61 сотрудника органов социальной защиты населения уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 06:10
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
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Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:09
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Экономика

ЦБ РФ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки исходя из данных по инфляции и в целом по экономике.
Будущее России. Национальные проекты 08:34
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей

НТВ 03 июня в 07:56
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
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Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
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Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза вчера в 13:51
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Общество

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде с градом в Подмосковье

Коммерсантъ 08:24
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 03 июня в 13:44
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
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Экономика

Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей.
Ведомости вчера в 21:36
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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