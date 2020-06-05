Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Китай приготовил убийцу для биткойна и проблему для доллара

ToDay News Ufa05:27

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАН06:16

Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новости06:09

Китай намерен «убить» доллар «цифровым юанем»

Московский Комсомолец06:29

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Весна04:26

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблер03:09

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
1,8K
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Политика

В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»

В пятницу, 29 мая, на принадлежащей дочерней компании «Норникеля» ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
188
Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
10
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
27
Общество

ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Эпидемия коронавируса COVID-19 в России достигла плато, но при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Коммерсантъ 06:53
Общество

Власти Москвы заявили, что самый острый период ограничений позади

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица уже преодолела наиболее острый период ограничений по COVID-19.
Газета.Ru 06:26
71
Футбол

Сергей Семак рассказал о двух встречах с руководством «Зенита»

Ещё зимой была озвучена позиция руководства, в начале марта мы встретились с Александром Медведевым, обговорили детали.
Спорт уик-энд 06:51
Политика

В Кремле отметили последствия пандемии для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
353
Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

RT на русском 02:24
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
2K
Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
28
Игры

В Сети появился еще один слух о скором выходе Bloodborne на PC

Srnsk 02:24
Наука

Продемонстрирована обратимость смерти мозга

Ученые провели уникальное исследование, во время которого они продемонстрировали обратимость смерти мозга.
Rusargument вчера в 15:04
5
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
37
Общество

Коммуниста Николая Платошкина отправили под домашний арест

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», - сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Русская Планета 02:34
3,5K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
145
Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах №2 и №3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
21
Происшествия

Почему дизельное топливо затопило Арктику

Ведомости вчера в 16:13
22
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 03 июня в 13:44
2
Происшествия

Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
85
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
489
Космос

Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли

Российская газета 04:44
Баскетбол

Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 4 июня совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона после карантина.
LiveSport.ru вчера в 15:01
Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
375
Общество

Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров

В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
Lenta.ru 05:39
12
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
225
Как работают Яндекс.Новости?
Главное