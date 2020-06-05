Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
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с чего всё началось

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

ФАН06:16

Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару

Рамблер03:09

Китай выпускает цифровой юань, угрожающий доллару и биткойну

МонаВиста05:45

Китай готовит убийцу биткойна и проблему для доллара

ToDay News Ufa05:27

Цифровой юань может стать «убийцей» доллара — американские эксперты

ИА Красная Весна04:26

Китай придумал, как одновременно уничтожить доллар и биткоин

Народные новости06:09

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

РИА Новости01:00
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Общество

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

РИА Новости 04:49
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
59
Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
Lenta.ru 06:20
Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 04:41
381
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
20
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
8
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
1,3K
Общество

Москвичей предупредили о грозе с градом

Москва 24 05:07
7
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Здоровье

Коронавирус выявлен в 49 амурских семьях

Главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.
Телепорт 02:41
1
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Волочкова и Тимати должны государству

RuNews24.ru 06:20
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Общество

Роскачество рассказало, как определить плохое вино

Специалисты Роскачества перечислили основные признаки, благодаря которым можно понять, плохое вино или хорошее.
Вечерняя Москва 05:33
Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,5K
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
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Экономика

Кредитную отсрочку оформили 2200 предпринимателей НСО

В Новосибирской области одобрены около 2200 обращений малых и средних предприятий об отсрочке платежей и реструктуризации кредитов, а также на господдержку по кредитам, которые выдавались в 2020 году на поддержку и сохранение занятости в связи с пандемией коронавируса.
Новая Сибирь 06:20
Общество

В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
4
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
144
Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
Футбол

Тимо Вернер может перейти в «Челси»

Газета.Ru 02:06
Здоровье

Оценено влияние гипертонии на течение коронавируса

Результаты показали, что у пациентов с гипертонией риск смерти от коронавируса был в 2,12 раза выше, чем у остальных участников исследования после корректировки на факторы, которые могут повлиять на результаты – возраст, пол и другие болезни.
Волгоградская правда 06:20
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Здоровье

Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

По словам Николая Ренца, поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию растет, и это связано с несоблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических норм.
REGNUM 05:25
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru 04:28
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Армия и оружие

Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль вчера в 14:46
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Происшествия

В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

REGNUM 02:46
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