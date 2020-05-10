В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

с чего всё началось

В результате к июню 2019-ого лидерство среди иностранных держателей суверенного долга перешло к Японии: Токио имеет 1,12 трлн трежерис. Как показал последний отчет американского Минфина, к февралю портфель государственных облигаций США в Китае упал до 1,09 трлн – с 1,32 трлн в ноябре 2013 года.

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