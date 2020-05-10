Общество
ToDay News UfaКитай готовится к распродаже госдолга США
В результате к июню 2019-ого лидерство среди иностранных держателей суверенного долга перешло к Японии: Токио имеет 1,12 трлн трежерис. Как показал последний отчет американского Минфина, к февралю портфель государственных облигаций США в Китае упал до 1,09 трлн – с 1,32 трлн в ноябре 2013 года.
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с чего всё началось
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.РИА Новостивчера в 01:00
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Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
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РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
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Армия и оружие
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Газета.Ru вчера в 16:20
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Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
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