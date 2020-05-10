Общество

ToDay News UfaToDay News UfaКитай готовится к распродаже госдолга США

В результате к июню 2019-ого лидерство среди иностранных держателей суверенного долга перешло к Японии: Токио имеет 1,12 трлн трежерис. Как показал последний отчет американского Минфина, к февралю портфель государственных облигаций США в Китае упал до 1,09 трлн – с 1,32 трлн в ноябре 2013 года.
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с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
РИА Новостивчера в 01:00

Подробнее о событии

Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара

Народные новостивчера в 04:07

Политологи назвали долговые угрозы США новой стадией торговой войны с Китаем

Экономика сегоднявчера в 06:41

Китай устроит распродажу государственного долга США

Русская Планетавчера в 04:22

Китай готов продать долговые обязательства США в ответ на обвинения по коронавирусу

NewInformвчера в 07:46

Китай готов нанести удар по рынку государственных облигаций США

Политическая Экспертизавчера в 03:08

Китай наносит смертельный удар по доллару

Свободная Прессавчера в 03:01

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

РИА Новостивчера в 01:00
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости вчера в 09:03
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Авто

Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA

Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru вчера в 02:04
Политика

Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом.
Газета.Ru вчера в 23:18
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой отказалась от общения с матерью

43-летняя телеведущая Дана Борисова, которая долгие годы страдала от наркотической зависимости, призналась в своем микроблоге, что очень скучает по дочери, которая не хочет с ней общаться и видеться.
Bimru.ru вчера в 09:56
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Авто

УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава РФ

«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 02:06
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
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Здоровье

Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма.
РИА Новости вчера в 22:03
1
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
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Шоу-бизнес

Семенович поразила поклонников необычным фото

РИА Новости вчера в 19:01
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
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Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ вчера в 09:25
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
4,1K
Наука

Масс-спектрометр позволил увидеть атомные переходы в реальном времени

Международная группа физиков при участии ученых из России увидела изменения массы по-разному заряженных ионов рения с помощью масс-спектрометра PENTATRAP, который был построен в университете Макса Планка в Гейдельберге, Германия.
N+1 08 мая в 06:36
Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

REGNUM вчера в 21:13
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
1
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
7
Армия и оружие

Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии

РИА Новости вчера в 22:05
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Спорт

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
6
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
2
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Общество

Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва вчера в 09:33
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Интернет

Тихая революция. На цифровую слежку интернет отвечает децентрализованным VPN

Наконец, Tachyon VPN невозможно ни закрыть, ни запретить, ни наказать, потому что у этого сервиса нет начальства, протокол открыт, а управление блокчейном и сетью осуществляется через традиционную для криптоиндустрии структуру — DAO, децентрализованную автономную организацию, в которой все решения принимаются общим одноуровневым голосованием анонимных участников сети.
Новая газета 09 мая в 09:17
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Авто

Эксперты рассказали, как быстро продать подержанный автомобиль

Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили 08 мая в 23:39
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Как работают Яндекс.Новости?
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