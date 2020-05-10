В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

с чего всё началось

На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.

Общество В Саратовской области продлили режим самоизоляции Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин. 87

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 537

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 430

Политика МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России. 800

Общество В ЯНАО продлили режим самоизоляции и сняли часть ограничений «Режим ограничений будет продлен до конца мая, но с определенным набором послаблений», — заявил губернатор Ямала в своем обращении, опубликованном оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в регионе.

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.

Здоровье Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом.

Футбол РФС подготовил протокол по возобновлению РПЛ в условиях эпидемии Российский футбольный союз (РФС) подготовил специальный протокол по возобновлению чемпионата России в условиях эпидемии коронавируса и согласовывает его с Роспотребнадзором, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.