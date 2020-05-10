Общество
Деловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США
На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
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с чего всё началось
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.РИА Новости01:00
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Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
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В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для поэтапного выхода из ограничительных мер.
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Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
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В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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