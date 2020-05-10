Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США

На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
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с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
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Здоровье

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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

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Вести.Ru 07:00
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
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В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничительных мер

В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для поэтапного выхода из ограничительных мер.
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На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

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