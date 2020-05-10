Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США

На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
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с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
РИА Новостивчера в 01:00

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Китай готов продать долговые обязательства США в ответ на обвинения по коронавирусу

NewInformвчера в 07:46

Политологи назвали долговые угрозы США новой стадией торговой войны с Китаем

Экономика сегоднявчера в 06:41

Китай наносит смертельный удар по доллару

Свободная Прессавчера в 03:01

Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара

Народные новостивчера в 04:07

Китай готов нанести удар по рынку государственных облигаций США

Политическая Экспертизавчера в 03:08

Китай устроит распродажу государственного долга США

Русская Планетавчера в 04:22

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

РИА Новостивчера в 01:00
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
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Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском вчера в 18:26
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС вчера в 14:49
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM вчера в 08:33
1,5K
Общество

МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ вчера в 21:42
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
1,7K
Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

REGNUM вчера в 21:13
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
1
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
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Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
1,6K
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия вчера в 07:02
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Наука

Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19

Кстати, научное сообщество уже выступило с критикой сингапурских прогнозов.
РБК 08 мая в 08:00
4,7K
Общество

Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области

Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
21
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
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Здоровье

В Ухане выявили пять случаев заражения коронавирусом за сутки

Пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки зарегистрированы в китайском Ухане.
Московский Комсомолец вчера в 21:30
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Здоровье

Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 01:20
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
1
Общество

В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти жителей региона за последние сутки диагностировано заболевание COVID-19, сообщил в понедельник, 11 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:31
9
Общество

Глава «Деловой России» стал владельцем ресторана из мирового топ-20

В ресторанном проекте Twins Garden меняется учредитель, им станет основатель и владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» и председатель «Деловой России» Алексей Репик.
РБК 01:04
Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

Еще 139 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com вчера в 03:47
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Гаджеты

Apple может выпустить первые профессиональные наушники

Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor вчера в 10:01
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Футбол

Трансфер Бруну Фернандеша в «МЮ» назван лучшим переходом сезона АПЛ

Первое место в рейтинге занял Бруну Фернандеш, выступающий за манкунианцев, на позиции полузащитника.
ГЛАС.RU вчера в 23:42
Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
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Шоу-бизнес

Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике

Чемпионат вчера в 15:51
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