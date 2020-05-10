Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США

На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
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с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
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Политика

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
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Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

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Армия и оружие

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Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Facebook объяснил удаление постов с фото Знамени Победы над Рейхстагом

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Музыка

Умер американский певец Литл Ричард

Умер один из основоположников рок-н-ролла, американский певец Литл Ричард, сообщает TMZ со ссылкой на бас-гитариста Чарльза Гленна.
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Общество

Губернатор Свердловской области рассказал о толпах людей на 9 мая

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Шоу-бизнес

Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

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Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
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Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
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Общество

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
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Единоборства

Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
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Семенович шокировала фанатов снимком с тремя подбородками

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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

РИА Новости 01:26
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Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
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Общество

«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров

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Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
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