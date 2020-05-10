Общество
Деловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США
На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
Читать в источнике
Оценить188
с чего всё началось
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
Народные новости04:07
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Политика
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на отсутствие возможности пить «как раньше»
Заслуженный артист Российской Федерации, актёр Михаил Ефремов пожаловался, что не может "выпивать как раньше".
Территория новостей 09:52
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 08 мая в 16:44
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Facebook объяснил удаление постов с фото Знамени Победы над Рейхстагом
Известия вчера в 14:38
Музыка
Умер американский певец Литл Ричард
Умер один из основоположников рок-н-ролла, американский певец Литл Ричард, сообщает TMZ со ссылкой на бас-гитариста Чарльза Гленна.
Rambler News Service вчера в 11:21
Общество
Губернатор Свердловской области рассказал о толпах людей на 9 мая
Екатеринбург в эфире 10:25
Шоу-бизнес
Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме
Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Музыка
Новый клип группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big, солист которой Илья Прусикин родом из Забайкалья, выпустила новый клип на песню Hypnodancer, который сразу стал суперпопулярным.
Байкал24 вчера в 12:08
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости 08 мая в 18:00
Общество
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Единоборства
Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.
RT на русском 01:48
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Семенович шокировала фанатов снимком с тремя подбородками
Народные новости 09:29
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда 00:05
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».
Собеседник 07:52
Политика
В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33